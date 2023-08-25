До 40% зерна - неизвестного происхождения: Одесская ОВА предложила экспортерам договор

Одесская ОВА предлагает экспортерам зерна, которые добросовестно работают на зерновом рынке, объединить усилия для преодоления теневого рынка экспортного зерна.

Такую инициативу объявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер по результатам проверки, которые обнаружили, что 30-40% зерна, которые идут на экспорт через Одесскую область - неизвестного происхождения.

"Есть первые результаты. Как и ожидалось - 30-40% субъектов рынка экспортного зерна работают в тени", - отметил Кипер.

По его словам, анализ происхождения зерна от первых 32 проверенных экспортеров показал, что только 21 компания - работала добросовестно, с уплатой всех налогов.

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"А к 11 предприятиям появились вопросы относительно происхождения зерна. В основном эти предприятия не из Одесской области. Проверкой кампаний будут заниматься соответствующие правоохранительные структуры", - отметил глава ОВА.

Кипер предупредил, что в дальнейшем загрузка судов будет происходить исключительно при условии проведения предварительного анализа законности происхождения зерна. Все таможенные декларации должны быть зарегистрированы до загрузки экспортного товара.

Он также предложил добросовестному бизнесу объединить усилия для преодоления теневого рынка зерна.

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"Желающим присоединиться к команде "белых" предлагаю подписать меморандум с Одесской ОВА", - отметил Кипер.

Обнародованный документ не содержит конкретики, а является, скорее декларативным соглашением. Так, подписанты обязуются:

соблюдать законы по уплате налогов и сборов со всех видов производства, поставки, хранения, транспортировки, обработки и экспорта продукции сельского хозяйства, в частности субъектами хозяйствования, которые осуществляют производственную деятельность в портах Одесской области (портовые операторы, грузовладельцы, грузоотправители, агентские, транспортно-экспедиторские компании, организации предоставляющие услуги по сепарации и фумигации грузов и т.д.);

работать над совершенствованием процесса администрирования налогов, детенизации доходов и отношений в сфере занятости населения;

предотвращать ущерб экономическим интересам Украины и вред интересам добросовестного предпринимательского сообщества;

создавать надежные барьеры на пути поступления на экспорт товаров без уплаты определенных действующим законодательством налогов и сборов и т.п.

Впрочем, к инициативе уже присоединились 26 предприятий.

Напоминаем:

В Польше заявили о существовании коалиции стран ЕС, которые выступают за запрет на импорт украинского зерна, и надеются на "полюбовное" улаживание с европейскими институтами вопроса о продлении этого запрета после 15 сентября, "чтобы не было необходимости ломать двери".

Польша, а также еще несколько стран ЕС заявляют, что вынуждены защищать свой рынок от схем со стороны украинских аграриев, которые сбивают цены на зерно.

2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины.

Был временно запрещен ввоз в пять стран ЕС четырех сельскохозяйственных продуктов - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника - происхождением из Украины.