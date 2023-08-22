В Польше надеются, что ЕС по-доброму продолжит запрет на импорт украинского зерна

Польша убеждена в существовании коалиции стран ЕС, которые выступают за запрет на импорт украинского зерна, и надеются на "полюбовное" улаживание с европейскими институтами вопроса о продлении этого запрета после 15 сентября, "чтобы не было необходимости ломать двери".

Об этом заявил министр сельского хозяйства Роберт Телюс на пресс-конференции 22 августа.

Он опроверг информацию, что количество стран ЕС, которые выступают за отмену запрета на импорт украинского зерна и выступают против позиции Польши о продлении ограничительных мер после 15 сентября, увеличилось с 13 до 20.

"Впервые слышу, что больше стран против. Я разговаривал по этому поводу со многими министрами из Европейского Союза. Я вижу понимание того, что нужно строить коалицию. Мы должны построить механизм. Я убежден, что Румыния входит в коалицию", - процитировало слова Телюса польское издание farmer.pl.

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Он также сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры с представителями Словакии, чтобы вместе определить, "в каком направлении мы будем двигаться".

"Сейчас я не сомневаюсь, что коалиция есть", - заверил Телюс.

Польский министр подчеркнул, что те голоса, которые звучат за отмену запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября, являются "политическим аргументом для дальнейшей дестабилизации ситуации в Польше".

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"Мы этого не допустим", - заверил он.

Он также отметил, что польское правительство хочет, чтобы этот вопрос был урегулирован "полюбовно в Европейском Союзе, чтобы не было необходимости ломать двери".

"Если необходимо (...) ввести односторонние запреты, мы их введем, потому что нас волнуют интересы аграриев (...), и на эту тему не ведется дискуссия", - констатировал Телюс.

Министр заявил, что не хочет слушать, "как нас, поляков, пугают штрафами (...)", и добавил, что Польша "будет проводить жесткую политику в интересах поляков".

В то же время Телюс сообщил, что Польша ведет диалог с Украиной, Литвой и Латвией для осуществления транзита зерна через Польшу.

"Мы ведем диалог с Украиной, а также с Литвой и Латвией, чтобы использовать их порты", - сказал он и заверил, что зерно, которое идет из Польши, обратно не возвращается.

"Если мы говорим о продовольственной безопасности Польши, продовольственной безопасности Европы, то зерно должно течь в Европу и должно течь за пределы Европы. Поможем в пути", - заявил глава польского аграрного министерства.

Напоминаем:

Еврокомиссия 5 июня дала согласие на продление до 15 сентября ограничений экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

"Ограничения не означают запрета на транзит этих товаров через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию", говорилось в документе, подписанном главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.