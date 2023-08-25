Производитель пива Heineken продал свои активы в России

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о продаже своих активов в России производителю парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции – группе "Арнест".

Об этом сообщает российская редакция Forbes.

Получив все необходимые одобрения, Heineken завершил сделку по продаже своих активов в России группе "Арнест". Цена покупки 100% акций "Heineken Россия" (ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен") составила 1 евро. Также сделка обязывает покупателя погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере 100 млн евро.

В Heineken признали, что соглашение повлечет за собой ожидаемый общий совокупный ущерб в размере 300 млн евро. Права обратного выкупа по подписанному соглашению не предусмотрено.

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Будущая продукция не будет иметь логотип или название Heineken. Юридический процесс по изменению названия может занять несколько месяцев.

В рамках сделки новому владельцу перейдут все оставшиеся в России активы Heineken, включая семь пивоваренных заводов. На них в течение полугода будет остановлено производство пива под брендом Amstel (бренд был выведен из России в 2022 году). При этом покупатель на три года сохранит лицензии для ряда региональных брендов, необходимых для непрерывности бизнеса и одобрения сделки.

В пресс-службе Heineken добавили, что компания не будет оказывать поддержку этим брендам и получать какие-либо доходы, роялти или дивиденды из России.

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Работники пивоварен, перешедших новому владельцу, не потеряют рабочих мест

"Хотя соглашение заняло гораздо больше времени, чем мы рассчитывали, однако оно обеспечивает существующий уровень благосостояния наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну", - отметил гендиректор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк.

Группа "Арнест" – крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.

Напоминаем:

В июле пивоваренный концерн Heineken заявил об усложнении условий выхода из российских активов, отметив, что время выхода из РФ "не зависит от нас".

Ранее Heineken заявил о прекращении экспорта пива в РФ, а также – новых инвестиций в страну.