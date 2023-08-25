Производитель пива Heineken продал свои активы в России
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о продаже своих активов в России производителю парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции – группе "Арнест".
Об этом сообщает российская редакция Forbes.
Получив все необходимые одобрения, Heineken завершил сделку по продаже своих активов в России группе "Арнест". Цена покупки 100% акций "Heineken Россия" (ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен") составила 1 евро. Также сделка обязывает покупателя погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере 100 млн евро.
В Heineken признали, что соглашение повлечет за собой ожидаемый общий совокупный ущерб в размере 300 млн евро. Права обратного выкупа по подписанному соглашению не предусмотрено.
Будущая продукция не будет иметь логотип или название Heineken. Юридический процесс по изменению названия может занять несколько месяцев.
В рамках сделки новому владельцу перейдут все оставшиеся в России активы Heineken, включая семь пивоваренных заводов. На них в течение полугода будет остановлено производство пива под брендом Amstel (бренд был выведен из России в 2022 году). При этом покупатель на три года сохранит лицензии для ряда региональных брендов, необходимых для непрерывности бизнеса и одобрения сделки.
В пресс-службе Heineken добавили, что компания не будет оказывать поддержку этим брендам и получать какие-либо доходы, роялти или дивиденды из России.
Работники пивоварен, перешедших новому владельцу, не потеряют рабочих мест
"Хотя соглашение заняло гораздо больше времени, чем мы рассчитывали, однако оно обеспечивает существующий уровень благосостояния наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну", - отметил гендиректор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк.
Группа "Арнест" – крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.
Напоминаем:
В июле пивоваренный концерн Heineken заявил об усложнении условий выхода из российских активов, отметив, что время выхода из РФ "не зависит от нас".
Ранее Heineken заявил о прекращении экспорта пива в РФ, а также – новых инвестиций в страну.