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Курс валют на 25 августа: гривня после недели падения укрепляется на "черном рынке"

Пятница, 25 августа 2023, 09:54 - Анастасия Жарикова

В пятницу, 25 августа, наличная гривня впервые за неделю укрепилась к доллару и евро на черном рынке, в банках подорожал доллар, но евро дешевеет.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 38,21 – 38,52 грн против котировок в 37,5 – 38,6 в четверг.

В это же время "черный" курс евро составил 41,58 - 42,06 грн против курса 41,74 - 42,11 грн за евро в четверг.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,95 – 38,7 грн (курс на 24 августа – 37,9 – 38,7 грн);
  • Евро – 41,28 – 42,1 грн (курс на 24 августа – 41,35 – 42,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,75 – 38,35 грн;
  • Ощадбанк – 37,95 – 38,75 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,9 – 38,7 грн;
  • Райффайзен – 38,0 – 38,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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