АРМА получило 1,8 миллиарда подсанкционного лица: как используют средства
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов благодаря сотрудничеству с НБУ получило на депозитный счет 1,8 миллиарда гривен арестованных средств подсанкционного лица.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
"Такой значительный объем средств АРМА получил впервые в своей истории, и теперь общий размер депозита Нацагентства достигает рекордные свыше 3,1 миллиарда гривен", - отметили в агентстве.
В АРМА добавили, что активы были перечислены несмотря на финансовые учреждения, на счетах которых размещалась арестованная сумма.
На эти средства Нацагентство сможет приобрести военные облигации, являющиеся важным источником финансирования Вооруженных сил.
Напоминаем:
26 арестованных облгазов из империи Фирташа за год пребывания в управлении АРМА принесли в бюджет 0,00 коп.