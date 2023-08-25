АРМА получило 1,8 миллиарда подсанкционного лица: как используют средства

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов благодаря сотрудничеству с НБУ получило на депозитный счет 1,8 миллиарда гривен арестованных средств подсанкционного лица.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Такой значительный объем средств АРМА получил впервые в своей истории, и теперь общий размер депозита Нацагентства достигает рекордные свыше 3,1 миллиарда гривен", - отметили в агентстве.

В АРМА добавили, что активы были перечислены несмотря на финансовые учреждения, на счетах которых размещалась арестованная сумма.

Реклама:

На эти средства Нацагентство сможет приобрести военные облигации, являющиеся важным источником финансирования Вооруженных сил.

Напоминаем:

26 арестованных облгазов из империи Фирташа за год пребывания в управлении АРМА принесли в бюджет 0,00 коп.

Реклама: