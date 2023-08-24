Австрийская страховая компания Uniqa уходит с российского рынка

Страховая группа Uniqa Insurance продает свою долю в 75% в российской компании Райффайзен Жизнь тамошней страховой компании Ренессанс Жизни. Остальные 25%, которыми владеет Райффайзенбанк, принадлежащий группе Raiffeisen Bank International, также будет продан российской компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Uniqa Insurance Group сообщили, что практически прекратили любые новые деловые операции в России сразу после начала войны в Украине, а также воздержались от дальнейших инвестиций.

В прошлом году вместе с партнером по совместному предприятию Райффайзенбанка Uniqa рассмотрела все варианты для дальнейшей судьбы бизнеса.

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"Сейчас мы делаем последний логический шаг, продавая нашу российскую дочернюю компанию, на долю которой приходится гораздо меньше одного процента выручки группы и, следовательно, она играет незначительную роль в нашем портфеле. Это значит, что мы уходим из России", – сказал член правления Uniqa Вольфганг Киндл.

Продажа компании осуществляется в соответствии с процедурами и ограничениями, установленными российскими властями, а также требует всех разрешений регулирующих органов.

Цену соглашения Uniqa не разглашает из-за договоренности сторон.

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Напоминаем:

Райффайзен Банк Интернешнл (Raiffeisen Bank International) откладывает планы выхода из России, в то время как Австрия усиливает свою защиту давних связей с Москвой.