Австрийская страховая компания Uniqa уходит с российского рынка
Страховая группа Uniqa Insurance продает свою долю в 75% в российской компании Райффайзен Жизнь тамошней страховой компании Ренессанс Жизни. Остальные 25%, которыми владеет Райффайзенбанк, принадлежащий группе Raiffeisen Bank International, также будет продан российской компании.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Uniqa Insurance Group сообщили, что практически прекратили любые новые деловые операции в России сразу после начала войны в Украине, а также воздержались от дальнейших инвестиций.
В прошлом году вместе с партнером по совместному предприятию Райффайзенбанка Uniqa рассмотрела все варианты для дальнейшей судьбы бизнеса.
"Сейчас мы делаем последний логический шаг, продавая нашу российскую дочернюю компанию, на долю которой приходится гораздо меньше одного процента выручки группы и, следовательно, она играет незначительную роль в нашем портфеле. Это значит, что мы уходим из России", – сказал член правления Uniqa Вольфганг Киндл.
Продажа компании осуществляется в соответствии с процедурами и ограничениями, установленными российскими властями, а также требует всех разрешений регулирующих органов.
Цену соглашения Uniqa не разглашает из-за договоренности сторон.
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Напоминаем:
Райффайзен Банк Интернешнл (Raiffeisen Bank International) откладывает планы выхода из России, в то время как Австрия усиливает свою защиту давних связей с Москвой.