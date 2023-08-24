Нефть стабилизировалась после падения накануне

Цены на нефть в четверг, 24 августа, стабилизировались после предварительного снижения, вызванного нелестными экономическими данными из ключевых экономик. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в пятницу, чтобы получить подсказки об изменениях процентных ставок.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Нефть Brent поднялась на 6 центов, или 0,1%, до 83,27 доллара за баррель до 08:55 GMT.

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Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 4 цента, или 0,1%, до 78,93 доллара за баррель.

Что повлияло на цены

По словам аналитиков, производственные данные по ряду опросов индекса деловой активности в среду нарисовали мрачную картину о состоянии мировой экономики, что вызвало беспокойство по спросу.

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В августе Япония сообщила о сокращении промышленной деятельности третий месяц подряд. Деловая активность в еврозоне также снизилась больше, чем ожидалось, особенно в Германии. Казалось, что британская экономика сократится в текущем квартале, поставив ее под угрозу впасть в рецессию. Деловая активность в США приблизилась к точке стагнации в августе, причем рост был самым низким с февраля.

Между тем, официальные лица ФРС и политики из Европейского центрального банка, Банка Англии и Банка Японии направляются в Джексон-Хоул, где разговоры о том, что процентные ставки будут оставаться высокими дольше, могут доминировать, несмотря на снижение инфляционного давления.

Со стороны предложения добыча сырой нефти в Иране достигнет 3,4 миллиона баррелей в день (б/д) до конца сентября, цитирует министра нефти страны государственные СМИ, даже несмотря на то, что санкции США остаются в силе.

По словам пяти осведомленных с планами источников, официальные лица США также разрабатывают предложение, которое смягчило бы санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, позволив большему количеству компаний и стран импортировать ее сырую нефть, если южноамериканская нация движется к свободным и честным президентским выборам.

Напоминаем:

На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 6,13 млн баррелей - до 433,53 млн баррелей.