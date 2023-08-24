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Запаси нафти в США скоротилися на 6,13 мільйона барелів за тиждень

Четвер, 24 серпня 2023, 10:27 - Ігор Пилипів

Минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 6,13 млн барелів — до 433,53 млн барелів.

Про це повідомляє enkorr, з посиланням на дані Міністерства енергетики США.

"Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 6,13 млн барелів — до 433,53 млн барелів", – йдеться в повідомленні. 

Крім того, товарні запаси бензину зросли на 1,47 млн барелів і склали 217,63 млн барелів. Також збільшилися комерційні запаси дистилятів на 945 тис. барелів, до 116,69 млн барелів.

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Загалом експерти прогнозували, що запаси нафти зменшаться на 3 млн барелів, а бензину — на 481 тис. барелів. Запаси дистилятів навпаки мали підвищитись на 698 тис. барелів.

Нагадаємо:

​​Ціни на нафту в середу, 23 серпня, знизились, оскільки трейдери були обережними перед потенційно похмурими виробничими даними та щорічною зустріччю керівників центробанків, де обговорюватимуть процентні ставки.

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нафта США
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