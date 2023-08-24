Уже 15 больших бизнесов присоединились к меморандуму по восстановлению Крыма после деоккупации

15 международных, национальных и локальных бизнесов уже присоединились к открытому меморандуму по восстановлению и развитию предпринимательства на Крымском полуострове после его деоккупации.

Об этом по итогам третьего саммита Крымской платформы сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Так, среди подписантов меморандума - компании Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank, Sigma Software, SQUAD, Ribas Hotels, Edem, Okko, Lifecell, Добробут, CMS Group, Luxoft.

Письма поддержки направила международная компания Jacobs, которая является одной из крупнейших инжиниринговых компаний США, компания Expedia, которая является одним из мировых лидеров на рынке туристических технологий. А также - компания EPAM, лидер в сфере информационных технологий.

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О своей готовности инвестировать в инфраструктуру на всей суверенной территории Украины заявила компания Ryanair. А также - Royal HaskoningDHV, одна из крупнейших мировых консалтинговых компаний в сфере развития авиации, строительства, энергетики, транспортной инфраструктуры, урбанистики, которая имеет представительства в более чем 30 странах мира.

С видеообращениями в поддержку экономического восстановления и восстановления освобожденного Крыма подключилась Всемирная туристическая организация - единственный орган при ООН, который весной 2022 года аннулировал членство России в своем составе. Организация объединяет 157 стран.

Поддержал инициативу также Всемирный совет по путешествиям и туризму - эта международная организация представляет более 200 компаний, оборот который составляет более 600 млрд долларов США (30 % всего рынка). Среди членов совета - ALL - Accor Live Limitless, Airbnb, Carnival Corporation, Hilton, InterContinental Hotels & Resorts, Marriott Hotels, MSC Cruises, Radisson и Uber.

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"Мы создадим в Крыму крупнейший технологический Центр Восточной Европы. Свободные экономические зоны, отмена валютного регулирования, современная цифровая инфраструктура и безграничные возможности для обучения и саморазвития. Вместе с Украиной в Крым вернется достойный уровень жизни", - подчеркнул вице-премьер.

"Временная оккупация полуострова превратила его в символ имперской, антигуманной, террористической и шовинистической сущности России. Однако сегодня мы говорим о другом будущем Крыма. С восстановлением после временной оккупации, с развитием инфраструктуры, с возвращением инвестиций, туристов, свободы говорить и действовать", - отметил Александр Кубраков.

Как подчеркивают в Миновосстановления, несмотря на фактическое уничтожение Россией экономики, бизнеса и туризма на полуострове, несмотря на потери от экологического терроризма, он станет лучше, чем был.

"Экономическая мощь, крупные порты и морские маршруты. Технологические парки и R&D центры ведущих ІТ-компаний мира. Современная образовательная инфраструктура. Новый туристический бренд. Все это - составляющие восстановления освобожденного Крыма. Уже сегодня присоединиться к восстановлению полуострова готовы десятки ведущих компаний и международных организаций. Уверена, что вместе мы восстановим украинский Крым", - отметила заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина.

Как отмечают в Минвосстановления, Украина имеет беспрецедентную поддержку ведущих бизнесов - из Украины и всего мира, которые уже присоединились к открытому меморандуму по восстановлению и развитию полуострова.

Присоединиться к Меморандуму можно по ссылке.

Напоминаем:

Украина разрабатывает план экономического развития Крыма после деоккупации.

Модель состоит из пяти ключевых пунктов.

Первый - это превратить Крым в новый туристический центр Европы. Это новая гостиничная инфраструктура и новые публичные пространства под брендом Крым365

Второй - соединение Крыма с Украиной, Европой и миром.

Третий - интегрировать Крым в систему ENTSO-E. Кроме того, планируется разработка Черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий. Благодаря этому Крым станет нетто-экспортером энергоресурсов.

Четвертый - развитие аграрного сектора. Правительство готовит проект восстановления Каховской ГЭС для орошения Юга Украины.

Пятый - создание на полуострове ІТ-хаба европейского и мирового уровня. Специальный режим для привлечения инвестиций в науку, образование и инновации.