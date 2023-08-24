Украина разрабатывает план экономического развития Крыма после деоккупации - Шмыгаль
Правительство разрабатывает экономическую модель развития Крыма в рамках Стратегии восстановления полуострова после его деоккупации.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьера, модель состоит из пяти ключевых пунктов.
Первый - это превратить Крым в новый туристический центр Европы. Это новая гостиничная инфраструктура и новые публичные пространства под брендом Крым365
Второй - соединение Крыма с Украиной, Европой и миром.
"Полуостров как часть европейского транспортного пространства, интегрированного в TEN-T. Строительство четырех автобанов, двух аэропортов международного уровня, демонтаж Крымского моста для безопасного мореплавания в Черном и Азовском морях", - отметил Шмыгаль.
Третий - интегрировать Крым в систему ENTSO-E. Кроме того, планируется разработка Черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий. Благодаря этому Крым станет нетто-экспортером энергоресурсов.
Четвертый - развитие аграрного сектора. Правительство готовит проект восстановления Каховской ГЭС для орошения Юга Украины.
"Сделаем ставку на малые фермерские хозяйства, масштабируем на Крым программу еРобота по поддержке виноградарства", - добавил Шмыгаль.
Пятый - создание на полуострове ІТ-хаба европейского и мирового уровня. Специальный режим для привлечения инвестиций в науку, образование и инновации.
Премьер подчеркнул, что Крым должен стать украинской Кремниевой долиной.
Экономическая правда.