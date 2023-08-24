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Курс валют на 24 августа: гривня замедлила падение

Четверг, 24 августа 2023, 11:27 - Экономическая правда

В четверг, 24 августа, гривня после недели стремительного ослабления замедлила падение против доллара, против евро остался почти неизменным.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,7 - 38,53 грн против котировок в 37,6 - 38,48 в среду. 

На это же время "черный" курс евро оставался стабильным и составлял 41,71 - 42,15 грн против курса 41,71 - 42,19 грн за евро в среду. 

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Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 37,9 - 38,7 грн (курс на 23 августа - 37,8 - 38,6 грн);
  • Евро - 41,35 - 42,2 грн (курс на 23 августа - 41,3 - 42,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

  • Приватбанк - 37,75 - 38,35 грн;
  • Ощадбанк - 37,95 - 38,75 грн;
  • Укрэксимбанк - 37,9 - 38,7 грн; 
  • Райффайзен - 38,0 - 38,9 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.

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