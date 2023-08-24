Запасы нефти в США сократились на 6,13 миллиона баррелей за неделю

На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 6,13 млн баррелей - до 433,53 млн баррелей.

Об этом сообщает enkorr, со ссылкой на данные Министерства энергетики США.

"Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей - до 433,53 млн баррелей", - говорится в сообщении.

Кроме того, товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей и составили 217,63 млн баррелей. Также увеличились коммерческие запасы дистиллятов на 945 тыс. баррелей, до 116,69 млн баррелей.

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В целом эксперты прогнозировали, что запасы нефти уменьшатся на 3 млн баррелей, а бензина - на 481 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов наоборот должны были повыситься на 698 тыс. баррелей.

Напомним:

Цены на нефть в среду, 23 августа, снизились, поскольку трейдеры были осторожными перед потенциально мрачными производственными данными и ежегодной встречей руководителей центробанков, где будут обсуждать процентные ставки.

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