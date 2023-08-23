Нафта падає напередодні зустрічі керівників світових центробанків

Ціни на нафту в середу, 23 серпня, знизились, оскільки трейдери були обережними перед потенційно похмурими виробничими даними та щорічною зустріччю керівників центробанків, де обговорюватимуть процентні ставки.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ціни на нафту марки Brent впали на 51 цент до 83,52 долара за барель у 07:38 за Гринвічем.

Реклама:

Американської нафти West Texas Intermediate коштувала 79,15 долара за барель, що на 49 центів менше за ціну на попередній сесії.

Що вплинуло на ціни

Агентство зазначає, що ринки чекають натяків на перспективи процентних ставок, коли офіційні особи Федеральної резервної системи та політики з Європейського центрального банку, Банку Англії та Банку Японії вирушать до Джексон-Хоул, штат Вайомінг, на щорічну зустріч пізніше цього тижня.

Реклама:

Раніше в середу Японія повідомила про скорочення промислової активності третій місяць поспіль у серпні, а єврозона, Франція, Німеччина, Великобританія та Сполучені Штати збираються оприлюднити власні дані індексу ділової активності пізніше того ж дня.

Вирішальне значення для підтримки попиту на нафту протягом решти року має Китай, друга за величиною економіка світу. Але слабке зростання розчарувало ринки, оскільки обіцяне стимулювання не виправдало очікувань, включаючи менше, ніж очікувалося, зниження основного показника кредитування.

Що стосується пропозиції, члени Організації країн-експортерів нафти та її союзники вирішили обмежити поставки, щоб підвищити ціни, а Саудівська Аравія скоротила видобуток ще на 1 мільйон барелів на день (б/д) з липня по вересень. Росія планує скоротити експорт у серпні на 500 тис. б/д.

Запаси сирої нафти в США продовжували знижуватись, впавши приблизно на 2,4 млн барелів за тиждень, що закінчився 18 серпня, згідно з ринковими джерелами з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Це було трохи менше, ніж падіння на 2,9 мільйона барелів, яке аналітики очікували в опитуванні Reuters.