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Корпорация Xiaomi получила разрешение государственного регулятора Китая на производство электромобилей (EV), что явилось важным шагом на пути к цели производителя смартфонов выпускать автомобили до начала следующего года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных в этом вопросе источника.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), регулирующая новые инвестиции и производственные мощности в автомобильной промышленности Китая, в начале этого месяца дала добро на производство электромобилей компании Xiaomi в Пекине.

Xiaomi стала четвертой компанией, получившей одобрение NDRC с конца 2017 года.

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Несмотря на то, что решение NDRC приближает Xiaomi к массовому производству электромобилей через два года после того, как она впервые объявила о планах, предприятие все еще нуждается в разрешении от Министерства промышленности и информации (MIIT), которое оценивает новые автопроизводители и модели относительно технических требований и требований сохранности.

Xiaomi пообещала инвестировать 10 млрд долл. в течение десятилетия в автомобильный бизнес и поставила своей целью массовое производство своих первых автомобилей в первой половине 2024 года. Но были сомнения, удастся ли соблюсти сроки, поскольку NDRC был осторожным в утверждении новых планов компаний по производству электромобилей из-за беспокойства относительно избытка мощностей и замедления спроса в секторе.

Ожидая одобрения комиссии, Xiaomi продвинулась вперед в этом предприятии, завершив строительство заводских мощностей, способных производить 200 тыс электромобилей ежегодно в Пекине.

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Xiaomi планирует выпустить около 100 тыс электромобилей в следующем году, сообщил один из источников.

С прошлой недели компания также ускорила набор рабочих на свой завод, готовясь к наращиванию производства в декабре, сообщили Reuters два работника Xiaomi на условиях анонимности.

Напоминаем:

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны.