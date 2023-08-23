Украинцы нарастили темпы взятия микрокредитов: ежемесячно заключают более 650 тысяч сделок

В этом году украинцы ежемесячно берут более 650 тысяч микрокредитов, что почти в 1,5 раза больше, чем ежемесячно в 2022 году, но все еще в 1,8 раза меньше соответствующего периода 2021 года.

Об этом сообщает Опендатабот.

За первую половину 2023 г. было выдано 3,9 млн микрокредитов на сумму 18,4 млрд грн. Для сравнения, за весь 2022 год украинцы взяли в МФО 5,4 млн микрокредитов в общей сложности на 23,9 млрд грн. В 2021 году 14,2 млн ссуд на более чем 65 млрд грн.

Аналитики отмечают, что количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается. Так, за ІІ квартал (апрель-июнь) прирост составил 7%. По сравнению с I кварталом текущего года, когда прирост составлял 18%, темпы несколько утихли.

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Опендатабот

Средняя сумма кредита несколько уменьшилась во втором квартале: на 7% - с 4931 грн до 4564 грн. Для сравнения, в прошлом году во ІІ квартале средняя сумма составляла 3810 грн, а во ІІ квартале 2021 — 4468 грн.

Опендатабот

Что касается долгов, то украинцы задолжали МФО 8,9 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше задолженности на 01.07.2021, тогда она составляла 14.9 млрд грн и на 22% меньше суммы задолженности на конец I полугодия 2022 (11,4 млрд грн).

Более того, в отличие от 2022 г., задолженность по кредитам продолжает расти: +1,4% за квартал. Но по сравнению с периодом до начала этого года, когда прирост за квартал достиг 9,4%, рост задолженностей несколько снизился.

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С начала полномасштабной войны количество зарегистрированных финансовых компаний сократилось на треть: с 935 до 629 на июль текущего года.

Напоминаем:

Народные депутаты инициировали законопроект, существенно ограничивающий ставки по займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями.