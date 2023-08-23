Британская Mines Advisory Group поможет Украине с разминированием энергетических объектов
Министерство энергетики и филиал британской неправительственной организации The Mines Advisory Group подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество по разминированию украинских энергетических объектов и их прилегающих территорий.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Меморандум в присутствии министра энергетики Германа Галущенко и государственного секретаря по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Гранта Шаппса подписали заместитель министра энергетики Ярослав Демченков и директор Филиала MAG Джон Канлифф.
"Разминирование энергетических объектов – очень важная вещь. К сожалению, возобновление энергоснабжения сдерживается тотальной заминированностью, особенно на деоккупированных территориях. Многие украинские энергокомпании готовы сами учить своих специалистов, закупать оборудование для ускорения разминирования. И мы благодарим MAG за готовность оказать такую помощь", - отметил Галущенко.
Меморандум предусматривает сотрудничество по созданию условий для безопасного восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры путем очистки сооружений энергообъектов, их площадок, прилегающих территорий от взрывоопасных предметов, их частей, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, и надлежащего безопасного функционирования энергетических объектов. ектов.
Также предполагается, что MAG будет оказывать техническую помощь и консультативную поддержку для:
- успешного проведения мероприятий по информированию о минной опасности;
- технического и нетехнического обследования и разминирования территорий;
- содействие созданию безопасной среды для социально-экономического развития регионов, пострадавших в результате боевых действий.
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