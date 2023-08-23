Британская Mines Advisory Group поможет Украине с разминированием энергетических объектов

Министерство энергетики и филиал британской неправительственной организации The Mines Advisory Group подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество по разминированию украинских энергетических объектов и их прилегающих территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Меморандум в присутствии министра энергетики Германа Галущенко и государственного секретаря по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Гранта Шаппса подписали заместитель министра энергетики Ярослав Демченков и директор Филиала MAG Джон Канлифф.

"Разминирование энергетических объектов – очень важная вещь. К сожалению, возобновление энергоснабжения сдерживается тотальной заминированностью, особенно на деоккупированных территориях. Многие украинские энергокомпании готовы сами учить своих специалистов, закупать оборудование для ускорения разминирования. И мы благодарим MAG за готовность оказать такую помощь", - отметил Галущенко.

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Меморандум предусматривает сотрудничество по созданию условий для безопасного восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры путем очистки сооружений энергообъектов, их площадок, прилегающих территорий от взрывоопасных предметов, их частей, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, и надлежащего безопасного функционирования энергетических объектов. ектов.

Также предполагается, что MAG будет оказывать техническую помощь и консультативную поддержку для:

успешного проведения мероприятий по информированию о минной опасности;

технического и нетехнического обследования и разминирования территорий;

содействие созданию безопасной среды для социально-экономического развития регионов, пострадавших в результате боевых действий.

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