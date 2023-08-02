Перша вітчизняна машина для розмінування пройшла сертифікацію

Перша вітчизняна машина для розмінування, яка була розроблена харківськими виробниками, пройшла сертифікацію.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Компанія-виробник отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Ключове завдання сьогодні – масштабувати виробництво вітчизняних виробників", - додала вона.

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Наразі щомісяця українські виробники зможуть виготовляти дві такі машини.

Окрім того, уряд веде роботу з налагодження виробництва необхідної закордонної техніки на території нашої держави. Зокрема, в Україні локалізуватимуть виробництва хорватська корпорація "DOK-ING d.o.o." та данська HYDREMA – українські та іноземні виробники вже підписали відповідні Меморандуми.

Сьогодні в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три – на Харківщині, та близько 3000 фахівців з розмінування.

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"Для пришвидшення очищення території країни від мін та вибухівки цих потужностей недостатньо", - наголошують в Мінекономіки.

Зазначається, що під час кожної зустрічі з закордонними партнерами Україна порушує питання щодо постачання необхідного обладнання, навчання піротехніків, фінансового забезпечення гуманітарного розмінування.

"Тому ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє", - наголосила перший віцепрем’єр.

Крім того, важливими перевагами вітчизняної техніки перед закордонними машинами з розмінування є простота конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту. При цьому розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

За її словами, такі машини, як розробка харків’ян будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні.