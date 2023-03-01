В РФ продолжают использовать самолеты Airbus и Boeing, несмотря на санкции и нехватку деталей

Российские авиаперевозчики после года войны продолжают эксплуатировать 467 самолетов Airbus и Boeing, несмотря на санкции. До войны они использовали 544 таких машин.

Об этом сообщает Bloomberg.

Российские авиакомпании летают преимущественно на самолетах Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес в России. И более 40% этих самолетов принадлежали иностранным лизинговым компаниям, немедленно требовавшим обратно свое имущество.

Хотя российские авиакомпании отменили полеты в США, Западную Европу и страны-союзники, они увеличили количество услуг в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, а также бывшие советские республики, такие как Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Сейчас они совершают около 1100 ежедневных внутренних рейсов, что примерно на 15% меньше, чем годом ранее.

На фоне санкций целевые отрасли РФ находят обходные пути или обращаются к другим партнерам. Для того чтобы сохранить свой авиационный сектор на плаву, Кремль запретил авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за рубежом и призвал перевозчиков перерегистрировать их в России.

Таким образом, большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, необходимых для гарантии их летной годности.