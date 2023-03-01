В РФ продолжают использовать самолеты Airbus и Boeing, несмотря на санкции и нехватку деталей
Российские авиаперевозчики после года войны продолжают эксплуатировать 467 самолетов Airbus и Boeing, несмотря на санкции. До войны они использовали 544 таких машин.
Об этом сообщает Bloomberg.
Российские авиакомпании летают преимущественно на самолетах Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес в России. И более 40% этих самолетов принадлежали иностранным лизинговым компаниям, немедленно требовавшим обратно свое имущество.
Хотя российские авиакомпании отменили полеты в США, Западную Европу и страны-союзники, они увеличили количество услуг в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, а также бывшие советские республики, такие как Армения, Кыргызстан и Таджикистан.
Сейчас они совершают около 1100 ежедневных внутренних рейсов, что примерно на 15% меньше, чем годом ранее.
На фоне санкций целевые отрасли РФ находят обходные пути или обращаются к другим партнерам. Для того чтобы сохранить свой авиационный сектор на плаву, Кремль запретил авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за рубежом и призвал перевозчиков перерегистрировать их в России.
Таким образом, большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, необходимых для гарантии их летной годности.
Операторы воздушных судов должны соблюдать строгий режим технического обслуживания, который контролируют лицензированные инженеры и управляют национальными или межнациональными регуляторными органами, такими как Федеральная авиационная администрация США, Агентство авиационной безопасности Европейского Союза или Федеральное агентство воздушного транспорта России.
Также самолеты нуждаются в более интенсивном обслуживании после примерно 200 полетов и серьезных проверок каждые десять лет, когда самолеты разбираются для тщательного осмотра.
Boeing заявляет, что не оказывает запчасти, техническое обслуживание или техническую поддержку авиакомпаниям или компаниям по техническому обслуживанию в России с начала прошлого года в соответствии с санкциями США.
Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что компания не поддерживает контакты с авиакомпаниями в России, однако Airbus начинает слышать о трудностях с поддержкой полетов самолетов, поскольку им тяжело заменить недостающие компоненты.
Чтобы продолжить работу, российские перевозчики закупают запчасти из "дружественных" стран и перемещают компоненты с одного самолета в другой, сообщило российское издание РБК.
В феврале регулятор одобрил договор с дубайской инженерной компанией Global Global. Jet Technic, заявляющая, что проводит регулярные предполетные проверки самолетов Airbus и Boeing, по которым летают российские авиакомпании.