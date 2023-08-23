Курс валют на 23 августа: гривня продолжает стремительное падение

В среду, 23 августа, наличные доллар и евро резко подорожали в банках, на "черном рынке" гривня по отношению к доллару остановила падение, но продолжила слабеть к евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,6 – 38,48 грн против котировок в 37,21 – 38,55 во вторник.

В это же время "черный" курс евро оставался стабильным и составлял 41,71 – 42,19 грн против курса 41,74 – 42,10 грн за евро во вторник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,8 – 38,6 грн (курс на 22 августа – 37,6 – 38,3 грн);

Евро – 41,3 – 42,2 грн (курс на 22 августа – 41,1 – 41,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,75 – 38,35 грн;

Ощадбанк – 37,9 – 38,7 грн;

Укрэксимбанк – 37,9 – 38,7 грн;

Райффайзен – 38,0 – 38,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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