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Эксперты МАГАТЭ сообщили о взрывах и стрельбе неподалеку от ЗАЭС

Среда, 23 августа 2023, 10:48 - Игорь Пилипив
 
getty images

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая находится на территории Запорожской АЭС в период с 14 по 21 августа зафиксировала несколько взрывов и звуки стрельбы. 

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ

"Подчеркивая потенциальные риски для станции, расположенной на линии фронта конфликта, команда МАГАТЭ продолжает сообщать о регулярных признаках военной активности в этом районе, иногда близко к площадке, иногда дальше", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что 14 августа окна их комнаты представителей МАГАТЭ затряслись от сильного взрыва, а через два дня были слышны выстрелы. Еще один взрыв вблизи площадки произошел 17 августа, пять детонаций было слышно на некотором расстоянии от ЗАЭС 20 августа и еще пять - 21 августа.

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Кроме того, в рамках своей мониторинговой деятельности на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ожидают доступа на крыши реакторных установок 1, 2, 5 и 6 в ближайшие дни. Ранее в августе команда не обнаружила никаких мин или взрывчатых веществ на крышах или в машинных залах энергоблоков №3 и №4 после того, как получила туда доступ по запросу.

Команда МАГАТЭ также продолжает осуществлять регулярные обходы территории станции. 

"Кроме того, МАГАТЭ известно о взрыве утром 18 августа в соседнем городе Энергодар, где проживает большая часть персонала ЗАЭС. Несколько человек пострадали. О каких-либо травмах персонала станции эксперты МАГАТЭ не слышали, повреждений на площадке ЗАЭС не зафиксировано", - добавили в агентстве.

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Напомним:

Из-за аварии на четвертом энергоблоке оккупированной Запорожской АЭС, оккупанты заменят блоки в режиме горячей остановки, и хотя это противоречит распоряжению Госатомрегулирования Украины, МАГАТЭ называет это вынужденным шагом и обещает проследить за действиями россиян.

АЭС война МАГАТЭ
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