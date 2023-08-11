МАГАТЕ обіцяє простежити за окупантами під час переведення в гарячий режим шостого блоку ЗАЕС

Через аварію на четвертому енергоблоці окупованої Запорізької АЕС, окупанти змінять блоки в режимі гарячої зупинки, і хоча це суперечить розпорядженню Держатомрегулювання України, МАГАТЕ називає це вимушеним кроком та обіцяє простежити за діями росіян.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Як зазначають у МАГАТЕ, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) України в четвер почала переведення 4-го енергоблоку з гарячої зупинки на холодну зупинку після виявлення витоку води в одному з чотирьох парогенераторів, розташованих у захисній оболонці енергоблоку, і має намір перевести в гарячу зупинку 6-й енергоблок.

Протягом наступних трьох днів ЗАЕС переведе 6-й енергоблок у режим гарячої зупинки, щоб продовжити виробництво пари на майданчику.

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МАГАТЕ нагадує, що національний регулятор України - Держатомрегулювання - раніше видав розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків станом холодного зупину.

Однак, у четвер двічі відключалася Дніпровська ЛЕП 750 кВ: спочатку приблизно о 12:00 до 13:37, а потім знову о 16:13 і залишається відключеною станом на вечір.

Ці відключення означають, що ЗАЕС була змушена покладатися на свою єдину резервну лінію 330 кВ, що залишилася, для подачі електроенергії, необхідної, наприклад, для виконання функції безпеки, такі як перекачування охолоджувальної води для установки.

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Станція також використовує пар, що виробляється одним реакторним блоком під час гарячої зупинки, для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

У цьому контексті переведення в режим гарячої зупинки шостого енергоблоку МАГАТЕ називає вимушеним.

"Група МАГАТЕ на майданчику буде уважно стежити за операціями з переходу між станами зупинки енергоблоків 4 і 6", - підкреслюється також у релізі.

Уточнюється, що 6-й енергоблок перебуває в холодній зупинці з 21 квітня, щоб забезпечити можливість перевірки та обслуговування систем безпеки.

Протягом тижня експерти МАГАТЕ були проінформовані про те, що на ЗАЕС проводили спеціальні ремонтні роботи на частинах систем безпеки 6-го блоку, і ЗАЕС заявила, що цю роботу та всі випробування систем безпеки було успішно завершено до початку переведення 6-го блоку на гарячу зупинку.

Наявність охолоджувальної води на ЗАЕС залишається відносно стабільною. У той час як висота ставка-охолоджувача ЗАЕС продовжує знижуватися приблизно на 1 см на добу, висота напірного каналу сусідньої Запорізької ТЕЦ (ЗТЕЦ) регулярно поповнюється завдяки відкачуванню води із вхідного каналу ЗТЕЦ.

Повідомляється також, що протягом минулого тижня експерти МАГАТЕ провели кілька обходів у різних частинах об'єкта. Зокрема, 8 серпня в машзалі енергоблока 2 група відзначила присутність кількох військових вантажівок, припаркованих у зоні, призначеній для технічного обслуговування транспортних засобів.

"Хоча група не зафіксувала міни або вибухові речовини в будь-яких нових місцях протягом минулого тижня, вони підтвердили наявність мін, виявлених раніше 23 липня 2023 року", - йдеться також у повідомленні.

Згідно з ним, після відвідування експертами МАГАТЕ дахів 3-го і 4-го енергоблоків минулого тижня група продовжує запитувати доступ для огляду дахів інших чотирьох енергоблоків.

Йдеться також, що в четвер фахівці МАГАТЕ відвідали одне зі сховищ свіжого палива і підтвердили, що свіже паливо безпечно і надійно зберігається.

Нагадуємо:

Унаслідок виведення 4-го енергоблоку окупованої ЗАЕС у "гарячий" стан, порушуючи умови ліцензії та вимоги "Енергоатома", стався інцидент із витоком води з першого контуру реактора в другий. Радіологічного викиду в навколишнє середовище не було.

Водночас, в "Енергоатомі вважають", що мав місце злочин з умисним пошкодженням устаткування 4-го енергоблоку, що призвів до порушення цілісності вже трьох із п'яти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контуру за встановлені межі, пошкодження дороговартісного устаткування першого контуру.