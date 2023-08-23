Россиянам объявили о резком подорожании детского питания

Компания Nestle, которая осталась работать в России, мотивируя это продажей "социально значимых" продуктов, объявила о резком повышении цен на один из таких продуктов - детское питание.

Начиная с 4 сентября Nestle из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars, "Хрутка") и растворимые напитки из какао.

Об этом пишет "Коммерсантъ"

Решение о повышении цен в Nestle объяснили девальвацией рубля более чем на 30% с начала 2023 года, а в случае с напитками из какао — еще и ростом мировых цен на сырье и сахар.

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В Минсельхозе РФ заявили, что "стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна", и пообещали "дополнительно уточнить" позицию Nestle.

Но вслед за Nestle повысить цены могут и другие производители детского питания, отмечает партнер консалтинговой группы "НЭО Центр" Альбина Корягина. В число основных производителей грудного молока в России, помимо Nestle, входят Danone ("Тема", Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, "Нутриген", "Винни").

В 2021 году эти три производителя выпустили совокупно около 32 тыс. тонн продукции при внутреннем потреблении в 40 тыс., уточнил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

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При этом, рост отпускных цен на 9% не полностью компенсирует издержки Nestle, подчеркивает исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев.

"В России производится 70–80% заменителей грудного молока, но сырье на 90% импортное", — отметил он.

А 2022 году молочные смеси для детей уже подорожали на 17%, напоминает Корягина.

"Из-за девальвации рубля дорожают целые группы продовольствия, и сегмент детского питания не исключение", — добавила эксперт.

Напоминаем:

Уже в сентябре в России могут пойти вверх цены на продукты питания, на которые россияне в среднем тратят каждый третий рубль своих доходов.

Российские производители хлеба готовятся резко повысить цены на свою продукцию осенью. В России, которая, согласно заявлением Владимира Путина, пообещала поставить бесплатно зерно в страны Африки, с середины августа пшеница 4 класса подорожала на 24% по сравнению с концом июня. Пшеница 3 класса прибавила в цене почти 5%. Стоимость муки выросла примерно на 10% за два последних месяца.

Кроме того, на 50% подорожало обслуживание импортного оборудования, которым предпочитают пользоваться производители, а кроме того, на 30% выросла цена импортного солода и добавок.

Наконец, резко подорожала логистика: ставки автомобильных грузоперевозок по России в январе–июне подскочили на 10-15%, а по отдельным направлениям — почти на 40%.

Ранее о повышении отпускных цен объявили производители курицы, индейки, яиц.

Также поставщики и производители предупреждают торговые сети о повышении цен на мясо птицы и свинину к сентябрю. Среди прочего они жалуются на подорожание и нехватку сырья.

Крупные производители майонеза и соусов решили поднять цены из-за падения рубля.

В России впервые за много лет летом резко подорожали овощи.

Российское правительство приготовилось резко поднять акцизы на сигареты, чтобы залатать бюджет.

Российские власти готовят рекордное как минимум за 10 лет повышение тарифов на газ для населения в ответ на резкое падение доходов "Газпрома", потерявшего выручку от поставок газа в Европу.

При этом глава РФ Владимир Путин 22 августа в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности.