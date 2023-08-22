Закачка газа в хранилища идет с опережением плана: сколько топлива уже подготовили на зиму

Закачка газа в газохранилища в рамках подготовки к новому отопительному сезону происходит с опережением графика - в настоящее время в ПХГ уже закачано около 13 миллиардов кубометров топлива.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго.

По его словам, по мере приближения зимы нагрузка на газодобывающие и газораспределительные предприятия будет расти. Ведь из-за усложнения логистических маршрутов увеличено использование газа для производства электроэнергии.

Министр отметил эффективную работу всей команды НАК "Нафтогаз Украины", в частности "Укртрансгаза", одним из результатов которой стала сертификация украинских ПХГ по европейским нормам. Благодаря этому стало возможным хранить в Украине газ иностранных компаний.

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Европейские компании уже начали активно закачивать голубое топливо в украинские ПХГ, где хранится уже около 600 миллионов кубов иностранного газа. А это важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Украины и всего европейского континента", – добавили в Минэнерго.

Напоминаем:

Европейские газохранилища заполнены на 90% с опережением плана на два месяца, полной заполненности должно хватить на 90 дней зимы.

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