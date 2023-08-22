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Верховный Суд вернул ПриватБанку 24 миллиона, списанные в результате незаконного судебного решения

Вторник, 22 августа 2023, 09:00 - Игорь Пилипив

Верховный Суд удовлетворил заявление ПриватБанка о возвращении ему списанных во исполнение незаконных решений судов первой и апелляционной инстанций по данному делу средств в размере более 24 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что Суд также удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка в деле по иску лица, связанного с экс-владельцами банка, по обжалованию привлечения его средств к процедуре bail-in. 

"Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций ошибочно не определили Ольгу Постоловскую как связанное с банком лицо. Следовательно, Фонд гарантирования вкладов физических лиц правомерно распорядился ее средствами при выводе банка с рынка с участием государства, что было осуществлено во исполнение требований закона", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в своем решении Суд отметил, что договоры денежных вкладов, которые истец требует расторгнуть, прекратили свое действие вместе с обязательствами по ним в момент заключения договора о приобретении акций. 

В Приватбанке напоминают, что в Верховном Суде находится еще одно похожее дело по обжалованию списания средств со счетов физических лиц в декабре 2016 года при применении процедуры bail-in во время национализации ПриватБанка.

"Это иск экс-жены одного из бывших бенефициаров ПриватБанка Елены Боголюбовой, в пользу которой 27 июля 2022 года в соответствии с решением Днепровского апелляционного суда с государственного Банка взысканы средства на общую сумму более 669 млн грн", - отмечают в госбанке. 

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Напомним:

Верховный Суд отменил решение судов Днепропетровской области о взыскании с ПриватБанка средств в пользу связанного с экс-владельцами лица, которые были списаны в ходе национализации банка в 2016 году.

Приватбанк Верховный суд банки
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