Верховний Суд визнав законним списання коштів пов’язаної з ексвласниками Приватбанку особи

Верховний Суд скасував рішення судів Дніпропетровської області про стягнення з Приватбанку коштів на користь повʼязаної з ексвласниками особи, які були списані у ході націоналізації банку у 2016 році.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку, текст рішення.

Своє рішення Верховний Суд виніс 12 квітня. Ним були скасовані рішення попередніх інстанцій щодо стягнення з Приватбанку коштів ексменеджера Покровського ГЗК (група "Приват") Володимира Постоловського, які були списані у ході націоналізації Приватбанку у 2016 році.

Ця справа розглядалася судами з 2017 року. Постоловський оскаржував залучення його коштів як пов'язаної з ексвласниками ПриватБанку особи до операції "bail-in" в процедурі націоналізації банку у 2016 році.

Так, він просив стягнути з Приватбанку на його користь відшкодування збитків у розмірі 11,7 млн грн, 368,6 тис дол та 4,88 євро, а також відшкодування моральної шкоди у розмірі 2,1 млн грн.

Верховний Суд погодився з аргументами ПриватБанку про те, що Постоловський не спростовував факт своєї пов'язаності з банком, а списання коштів з рахунків було здійснено за наявності відповідної правової підстави. А саме – договору про придбання акцій, укладеного уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів від імені позивача як його представником на виконання вимог закону.

У Приватбанку нагадують, що наразі на розгляді Верховного Суду перебуває ще дві подібні справи, в яких Дніпровський апеляційний суд також ухвалив рішення про стягнення з банку коштів.

Одна з них – справа за позовом екс-дружини Геннадія Боголюбова Олени Боголюбової, яка вимагає стягнути з банку понад 669 мільйонів гривень. Друга справа стосується стягнення з Приватбанку 24 млн грн за позовом Ольги Постоловської.