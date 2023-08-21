"Нафтогаз" отменил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа 

Группа "Нафтогаз" решила отменить 44,7 млн грн премиальных выплат для точиновников трех облгазов олиграха Дмитрия Фирташа, которые 15 августа перешли в управление "Нафтогаза".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Накануне, 15 августа этого года, управление тремя облгазами из Группы РГК Фирташа, АО "Николаевгаз", АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Хмельницкгаз", перешло к "Нафтогазу". После этого было сменено руководство этих компаний.

По итогам инициированной новым руководством проверки финансовой отчетности этих компаний будут аннулированы предыдущие решения наблюдательных советов, согласно которым уволенные председатели и члены правления облгазов начислили себе в мае этого года премии.

Реклама:

Как пишут в "Нафтогазе", все три компании задекларировали убыточность: они имеют дебиторскую задолженность, подозреваются в уклонении от уплаты налогов и фигурируют в уголовных производствах. Эти факты, считают в "Нафтогазе", делают премирование безосновательным, а попытки получить высокие премиальные могут свидетельствовать о служебных злоупотреблениях экс-руководства.

Читайте также: Почти не олигарх. Что потерял Фирташ с начала большой войны

Напоминаем:

Реклама:

В мае этого года суд передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Операторов газораспределительных сетей или так называемых облгазов в Украине насчитывается более 40. Примерно 70% газа в стране распределяет Региональная газовая компания бизнесмена Дмитрия Фирташа.

15 августа под государственное управление Группы Нафтогаз перевели АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз", которые ранее входили в "Региональную газовую компанию" (РГК) беглого олигарха Дмитрия Фирташа.