"Новая почта" анонсировала открытие отделения в Словакии
Оператор доставки "Новая почта" анонсировал выход на рынок Словакии уже в октябре – страна станет девятой, где компания открыла отделение за пределами Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уже с октября украинцы могут легко и быстро отправлять родным в Словакию и получать от них документы и посылки весом до 100 кг", - говорится в сообщении.
Первое отделение Nova Post будет открыто в Братиславе и будет работать с понедельника по субботу.
Впоследствии ожидается запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.
Nova Post уже работает на рынке Польши, Литвы, Молдовы, Германии, Чехии и Румынии, а с сентября будет работать в Латвии и Эстонии.
Напоминаем:
Логистическая компания "Новая почта" с середины сентября запускает адресную доставку в Латвии и Эстонии.