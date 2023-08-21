"Новая почта" анонсировала открытие отделения в Словакии

Оператор доставки "Новая почта" анонсировал выход на рынок Словакии уже в октябре – страна станет девятой, где компания открыла отделение за пределами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уже с октября украинцы могут легко и быстро отправлять родным в Словакию и получать от них документы и посылки весом до 100 кг", - говорится в сообщении.

Первое отделение Nova Post будет открыто в Братиславе и будет работать с понедельника по субботу.

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Впоследствии ожидается запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.

Nova Post уже работает на рынке Польши, Литвы, Молдовы, Германии, Чехии и Румынии, а с сентября будет работать в Латвии и Эстонии.

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Логистическая компания "Новая почта" с середины сентября запускает адресную доставку в Латвии и Эстонии.