Шесть пунктов пропуска на границе с 21 августа начали пропускать автобусы только по записи

С 21 августа проект "еЧерга" масштабирован на пассажирские автобусы, которые теперь будут проходить шесть пунктов пропуска исключительно по записи в электронной очереди.

Об этом предупреждает "Укртрансбезопасность".

"С 21 августа движение автобусов регулярных и нерегулярных рейсов возможно только по записи в Электронной очереди пересечения границы", - говорится в сообщении.

Нововведение касается следующих пунктов пропуска:

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Краковец - Корчева (Львовская область)

Шегини - Медика (Львовская область)

Порубное - Сирет (Черновицкая область)

Мамалыга - Кривая (Черновицкая область)

Ягодин - Дорогуск (Волынская область) - только регулярные рейсы

Устилуг - Зосин (Волынская область)

Записаться в очередь возможно на сайте echerha.gov.ua.

Для бронирования места в "еЧерге" водителю автобуса нужно:

на сайте echerha.gov.ua нажать "Стать в очередь";

выбрать "Автобус" и нажать "Стать в очередь";

выбрать пункт пропуска;

заполнить данные водителя, данные автобуса;

проверить все внесенные данные и нажать "Стать в очередь".

Водитель автобуса может продлить очередь 1 раз на 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу.

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Как разъясняют в "Укртрансбезопасности", график движения автобусов остается неизменным. Пассажирским перевозчикам, которые зарегистрировались в онлайн-очереди, стоит приезжать в пункт пропуска в предусмотренное автобусным маршрутом время.

В тестовом периоде система не будет предлагать время заезда на пункт пропуска для автобусов.

Напомним:

Ранее сервис "еЧерга" обновил перечень, кому будет отдаваться приоритет при пересечении границы.