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Шесть пунктов пропуска на границе с 21 августа начали пропускать автобусы только по записи

Понедельник, 21 августа 2023, 12:39 - Лия Ильченко

С 21 августа проект "еЧерга" масштабирован на пассажирские автобусы, которые теперь будут проходить шесть пунктов пропуска исключительно по записи в электронной очереди.

Об этом предупреждает "Укртрансбезопасность".

"С 21 августа движение автобусов регулярных и нерегулярных рейсов возможно только по записи в Электронной очереди пересечения границы", - говорится в сообщении.

Нововведение касается следующих пунктов пропуска:

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  • Краковец - Корчева (Львовская область)
  • Шегини - Медика (Львовская область)
  • Порубное - Сирет (Черновицкая область)
  • Мамалыга - Кривая (Черновицкая область)
  • Ягодин - Дорогуск (Волынская область) - только регулярные рейсы
  • Устилуг - Зосин (Волынская область)

Записаться в очередь возможно на сайте echerha.gov.ua.

Для бронирования места в "еЧерге" водителю автобуса нужно:

  • на сайте echerha.gov.ua нажать "Стать в очередь";
  • выбрать "Автобус" и нажать "Стать в очередь";
  • выбрать пункт пропуска;
  • заполнить данные водителя, данные автобуса;
  • проверить все внесенные данные и нажать "Стать в очередь".

Водитель автобуса может продлить очередь 1 раз на 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу.

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Как разъясняют в "Укртрансбезопасности", график движения автобусов остается неизменным. Пассажирским перевозчикам, которые зарегистрировались в онлайн-очереди, стоит приезжать в пункт пропуска в предусмотренное автобусным маршрутом время.

В тестовом периоде система не будет предлагать время заезда на пункт пропуска для автобусов.

Напомним:

Ранее сервис "еЧерга" обновил перечень, кому будет отдаваться приоритет при пересечении границы.

Госпогранслужба Укравтодор
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