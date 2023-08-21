Шесть пунктов пропуска на границе с 21 августа начали пропускать автобусы только по записи
С 21 августа проект "еЧерга" масштабирован на пассажирские автобусы, которые теперь будут проходить шесть пунктов пропуска исключительно по записи в электронной очереди.
Об этом предупреждает "Укртрансбезопасность".
"С 21 августа движение автобусов регулярных и нерегулярных рейсов возможно только по записи в Электронной очереди пересечения границы", - говорится в сообщении.
Нововведение касается следующих пунктов пропуска:
- Краковец - Корчева (Львовская область)
- Шегини - Медика (Львовская область)
- Порубное - Сирет (Черновицкая область)
- Мамалыга - Кривая (Черновицкая область)
- Ягодин - Дорогуск (Волынская область) - только регулярные рейсы
- Устилуг - Зосин (Волынская область)
Записаться в очередь возможно на сайте echerha.gov.ua.
Для бронирования места в "еЧерге" водителю автобуса нужно:
- на сайте echerha.gov.ua нажать "Стать в очередь";
- выбрать "Автобус" и нажать "Стать в очередь";
- выбрать пункт пропуска;
- заполнить данные водителя, данные автобуса;
- проверить все внесенные данные и нажать "Стать в очередь".
Водитель автобуса может продлить очередь 1 раз на 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу.
Как разъясняют в "Укртрансбезопасности", график движения автобусов остается неизменным. Пассажирским перевозчикам, которые зарегистрировались в онлайн-очереди, стоит приезжать в пункт пропуска в предусмотренное автобусным маршрутом время.
В тестовом периоде система не будет предлагать время заезда на пункт пропуска для автобусов.
Напомним:
Ранее сервис "еЧерга" обновил перечень, кому будет отдаваться приоритет при пересечении границы.