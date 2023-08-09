Сервис "еЧерга" обновил перечень, кому будет отдаваться приоритет при пересечении границы

Разработчики проекта "еЧерга" внесли в систему обновленный перечень скоропортящихся товаров, имеющих приоритет при пересечении границы.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

"9 августа по поручению Министерства восстановления разработчики проекта "еЧерга" внесли в Систему обновленный перечень скоропортящихся товаров, которые имеют приоритет при пересечении границы. Дополнение предоставило Минагрополитики", - говорится в сообщении.

Так, к приоритетным кодам добавлены грибы, огурцы, помидоры.

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Ознакомиться с полным списком приоритетных товаров можно по ссылке.

В "Укртрансбезопасности" посоветовали предприятиям-экспортерам в случае отсутствия в списке приоритетных и скоропортящихся произведенного товара обратиться в профильную ассоциацию производителей таких товаров. Она предоставит необходимую информацию в Министерство аграрной политики и продовольствия, которое принимает решение о расширении перечня кодов товаров, имеющих право на приоритетное пересечение границы.

"Укртрансбезопасность" напомнила, что движение автомобилей при пересечении границы с европейскими странами происходит по такому алгоритму: один грузовик с приоритетным грузом, пять - без приоритетного.

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"Так обеспечивается бесперебойное пересечение границы для всех перевозчиков, а скоропортящиеся товары могут пересекать границу значительно быстрее", - резюмировали в ведомстве.

Напоминаем:

С мая 2023 года электронная очередь для пересечения границы "еЧерга" заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска.