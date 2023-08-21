Audi вслед за Mercedes и BMW ограничил доступ российских дилеров к программному обеспечению - СМИ

Автоконцерн Audi по другим западным производителям ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению,

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на источник в официальном дилерском центре.

По его словам, это произошло два месяца тому назад.

"Кроме проблем с программированием дубликатов ключей невозможно установить и детали, которые нуждаются в программировании, – блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее", – рассказал собеседник.

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Он добавил, что альтернативного программного обеспечения на Audi пока нет.

Также владельцев иномарок в РФ предупреждают, что в скором времени следует ожидать ограничения другой функциональности: удаленного зажигания, прогрева машины, отслеживания уровня топлива и информации об обновлении и отзыве.

Источник издания на российском авторынке рассказал, что концерны избегают официальных ответов на вопросы о проблемах программного обеспечения, поскольку "надеются вернуться".

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"Большинство иностранных компаний в России остались доли, чтобы потом они могли вернуться. А дилеры не подают в суд на производителей, чтобы не испортить отношения с ними и продолжить работу", — сказал он.

Напоминаем:

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российские дилеры от программного обеспечения. Также доступ ограничил концерн BMW.