Mercedes-Benz і BMW відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення – ЗМІ

Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від програмного забезпечення. Також доступ обмежив концерн BMW.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на пресслужбу дистриб'ютора Mercedes-Benz в Росії, компанії "МБ РУС".

В асоціації "Російські автомобільні дилери" підтвердили наявність проблем з доступом до ПЗ, причому постраждали й інші марки, пише видання.

За словами джерел газети, доступ обмежив також і концерн BMW.

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Відсутність офіційного ПЗ може збільшити терміни ремонту та обслуговування, а також створити проблеми з оновленнями для нових машин. Незважаючи на те що обійти ці обмеження способи є, водії почнуть частіше обслуговуватися в неофіційних СТО і купувати простіші моделі авто", - вважають учасники ринку.

Інформацію про те, що Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від свого програмного забезпечення, підтвердили в пресслужбі "МБ РУС" - дистриб'ютора Mercedes-Benz у Росії.

Доступ, зокрема, припинено до онлайн-систем, за допомогою яких проводиться технічне обслуговування і виявлення проблем, розповіли в компанії.

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"Дійсно, дилери відключені від онлайн-систем ПЗ виробника. У деяких випадках відсутність доступу до онлайн-систем призводитиме до збільшення термінів ремонту", - додали в дистриб'юторі.

У компанії також додали, що ремонт і обслуговування автомобілів буде проводитися на основі "накопиченого досвіду і знань".

"У зв'язку з відходом Mercedes-Benz AG з російського ринку АТ "МБ РУС" не має в своєму розпорядженні жодних додаткових можливостей щодо перевірки та проведення інших сервісних заходів, які встановлюють для автомобілів марки Mercedes-Benz з боку заводу-виробника", - кажуть в "МБ РУС".

При цьому проблема виникла не тільки з Mercedes, а й з BMW. Дилери обходять обмеження за допомогою стороннього ПЗ і продажів на маркетплейсах. "За фактом термін "офіційний дилер" своє значення втрачає", - сказав співрозмовник газети.

Нагадаємо:

За другу половину квітня з Росії вийшли понад 20 компаній, зокрема – мережа ресторанів швидкого харчування KFC, автовиробник Mercedes-Benz та американська корпорація із розробки відеоігор Electronic Arts.

Економічна правда