Российские власти требуют от олигарха Мельниченко акции компании "Сибэко"

Генпрокуратура РФ подала в суд на олигарха Андрея Мельниченко, требуя взыскать в собственность государства акции компании "Сибэко".

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Издание, со ссылкой на собеседников РБК, отмечает, что претензии Генпрокуратуры связаны с энергетическими активами, которые, как считает ведомство, были куплены у структур бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Представители Мельниченко подтвердили, что иск получен и "с ним работают юристы".

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"По информации телеграм-канала "Совет без рынка", иск касается взыскания с Мельниченко в пользу государства акций компании "Сибэко", приобретенной в 2018 году за 32,51 млрд рублей через подконтрольные миллиардеру "Кузбассэнерго" и ХСРК", - говорится в сообщении.

Кроме того, генпрокуратура также требует привлечь к процессу в качестве третьего лица АО "Сибирская энергетическая компания".

Напомним:

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Жена российского олигарха Андрея Мельниченко Александра Мельниченко обжалует санкции ЕС.

Европейский союз ввел санкции против Мельниченко 9 марта, сославшись на его близость к Кремлю.

Мельниченко в 2021 году занял восьмое место среди самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием 18 миллиардов долларов.