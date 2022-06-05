Дружина власника "Єврохіму", на яку той переписав компанію, оскаржить санкції ЄС

Дружина російського олігарха Андрія Мельниченка Олександра Мельниченко оскаржить санкції ЄС.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву представника Мельниченків.

За словами представника пари, рішення ЄС поширити санкції проти Андрія Мельниченка на його дружину є "ірраціональним", оскільки вона ніколи не мала російського громадянства і не проживала в Росії.

Олександра Мельниченко, яка народилася в Белграді і має сербське та хорватське громадянство, "рішуче оскаржуватиме невдале рішення проти неї", - повідомив представник, відмовившись назвати ім'я.

Минулого місяця Reuters повідомляло, що 8 березня Мельниченко передав своїй дружині право власності на вугільну компанію SUEK AO і компанію EuroChem Group AG, за день до того, як ЄС включив його до санкційного списку.

ЄС запровадив санкції проти дружини Мельниченка в п'ятницю в рамках шостого пакету санкцій проти Росії за війну проти України. У ЄС заявили, що Олександра Мельниченко "користується багатством свого чоловіка і отримує вигоду".

Зазначається, що цей крок може порушити роботу СУЕК і ЄвроХіму, оскільки санкції включають заморожування її активів.

Речник ЄвроХіму сказав, що, хоча компанія прагне суворо дотримуватися законодавства ЄС про санкції, вона також намагатиметься обговорити з органами влади ЄС, як вона може продовжувати постачання добрив фермерам.

"ЄвроХім буде співпрацювати з Європейською комісією та представить пропозиції щодо пошуку рішень, які підтримуватимуть її роботу та забезпечуватимуть поживні речовини для своїх клієнтів у всьому світі в найкритичніший час продовольчої кризи", - йдеться у заяві.

Єврохім забезпечує приблизно 5% світового виробництва добрив.

Запроваджуючи санкції проти Мелньиченка у березні, в ЄС акцентували увагу на його наближеності до президента РФ Путіна.

У суботній заяві представник родини Мельниченків заявив, що бізнесмен не має політичних зв’язків у Росії, назвавши рішення про санкції проти нього "нерозважливим" і "свавільним".

Мельниченко оскаржив санкції, подавши до Генерального суду ЄС, який розглядає скарги проти європейських інституцій.

Економічна правда