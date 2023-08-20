Сколько стоит собрать первоклассника в школу

Собрать ребенка в первый класс в 2023 году минимально обойдется родителям почти в 4 тыс грн. Большую часть расходов составляет школьная одежда.

Такие результаты следуют из подсчетов ЭП.

Для того, чтобы определить, сколько стоит собрать ребенка в первый класс, учитывались минимальные цены на канцелярию, школьную и спортивную одежду в магазинах Rozetka и "Эпицентр".

Цены на комплекты указанных товаров на двух сайтах отличаются в пределах нескольких сотен гривен.

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Больше всего расходов забирает на себя школьная одежда - от 1 930 грн для девочки и 1 830 грн для мальчика. За эти средства можно приобрести брюки, обувь, гольфик, блузку или рубашку, пиджак и юбку для девочки.

Базовый спортивный комплект одежды обойдется в 700-900 грн. В эту сумму входит спортивный костюм, футболка, кроссовки и сумка для обуви.

Рюкзак с ортопедической или анатомической спинкой можно найти от 400-450 грн. Минимальный набор для рисования (альбом, краски, кисточки, палитра и стакан) и набор для уроков труда (клей, ножницы, пластилин, цветной картон и бумага) можно приобрести от 100 и 130 грн соответственно.

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Можно также выбирать уже собранные наборы. Например, канцелярский набор школьника можно купить за 430 грн. В него в частности входят цветные карандаши, ручки, краски, фломастеры, кисточки, пластилин и тому подобное.

Купить по пять тетрадей в клеточку и косую линию можно до 100 грн, а дневник приобрести от 25 грн.

Детский пенал на несколько отделений можно приобрести от 125 грн.

По данным платформы онлайн-объявлений OLX, средняя цена, чтобы полноценно собрать школьника в школу составляет 4 110 грн. В прошлом году аналогичный набор можно было приобрести за 3 600 грн.

В среднем запросы на школьные принадлежности в 2023 году увеличились на 30% - по сравнению с июлем 2022 года.





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