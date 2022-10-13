Скільки може заробити вчитель онлайн-школи

Навчальний сезон у розпалі. Учні повернулися до шкільних та позашкільних занять, надолужують втрачене впродовж літніх канікул, усувають прогалини в навчальному процесі, що виникли внаслідок повномасштабної війни.

Для вчителів зараз саме час замислитися над розвитком кар’єри, пошуком додаткового заробітку поза школою, а можливо навіть зміни діяльності.

Що пропонують найпопулярніші онлайн-школи?

Кожна онлайн-школа має свою специфіку викладання, а відповідно шукає викладачів, які відповідають тим чи іншим компетенціям. Більш детально про умови співпраці з онлайн-школами далі.

Від чого залежить ставка за годину?

Перш за все варто підкреслити, що вартість години заняття в школі та ставка за годину викладання для репетитора відрізняються.

Перша сума завжди вища за другу, адже школа бере комісію за свої послуги пошуку учнів та організації навчального процесу.

Викладачів перш за все цікавить ставка за годину заняття, яку вони можуть отримати "на руки". Вона залежить від різних факторів:

тривалості 1 заняття в школі (це може бути як 20 хв, так і 50 чи 90 хв);

рівня підготовки, з яким ви готові працювати;

досвіду у викладанні;

в деяких школах ставка прив’язана до курсу долара;

кількості годин з 1 учнем.

Навчальні матеріали та методична підтримка

Більшість онлайн-шкіл надають повну методичну підтримку своїм викладачам, що включає:

навчальні програми;

матеріали для викладання;

інтерактивні платформи;

корпоративні послуги онлайн-зв’язку (Skype, Zoom тощо);

аудіо- та відеоматеріали;

іноді (рідше) гаджети.

Це все дозволяє вчителям без підготовки та досвіду швидко приступити до роботи репетитором та зосередитися виключно на подачі матеріалу і науці. Тоді як за всі організаційні процеси відповідають модератори школи.

Найпопулярніші предмети

Рейтинг очолює англійська мова. Далі в рейтингу популярных предметів йдуть інші іноземні мови: німецька, польська, французька тощо.

Серед найпопулярніших предметів також шкільні дисципліни, які найчастіше обирають для ЗНО — математика, українська мова тощо.

Рейтинг найпопулярніших предметів у 2022/2023 навчальному році.

№ Предмет 1. Англійська мова 2. Математика 3. Німецька мова 4. Українська мова 5. Польська мова 6. Французька мова 7. Хімія 8. Історія України 9. Іспанська мова 10. Фізика

Які бувають онлайн-школи?

Найбільша кількість онлайн-шкіл на ринку пропонують вивчення англійської мови для різних категорії учнів — дошкільнят, школярів, підлітків, дорослих, а також корпоративні заняття для компаній.

Зустрічаються також мультимовні школи — тут учні мають змогу вивчати різні іноземні мови, а вчителі викладати одночасно декілька мов, якими володіють.

Значно рідше, але все ж зустрічаються і мультидисциплінарні онлайн-школи, що пропонують вивчення різних дисциплін (як іноземних мов, так і точних наук та інших предметів).

Ставки та заробітки вчителів в онлайн-школах

Кожна онлайн-школа має власну пропозицію мінімальної та максимальної ставки, а також правила, за якими вони формуються для кожного окремого репетитора.

У деяких школах ставка залежатиме від тривалості заняття, а найбільше мають змогу заробити носії мови. Частина шкіл визначає ставку за годину, в залежності від рівня викладання мови. Також є онлайн-школи, де ставка є однаковою для всіх викладачів.

Середня ставка — 140 грн за 1 заняття. Це дозволяє заробляти понад 13 тис грн на місяць, працюючи по 4 години на день або понад 25 тис грн, працюючи повний робочий день.

Як влаштуватися на роботу в онлайн-школу?

Онлайн формат навчання стає дедалі популярнішим та все більш розповсюдженим. На ринку можна нарахувати близько 30 шкіл, що пропонують позашкільні уроки з викладачами.

Найлегше знайти роботу на початку навчального року, коли попит на додаткові заняття різко зростає після літніх канікул.

Робота в онлайн-школі — переваги та недоліки

Для більшості викладачів робота в онлайн-школі не є основною зайнятістю, а скоріше однією з кількох. Цьому сприяє формат навчання (онлайн) та гнучкий графік, який пропонують майже всі онлайн школи — як учням, так і репетиторам.

Серед найважливіших переваг такої роботи потрібно відзначити реалізацію компетенцій вчителя поза традиційною школою, а також фінансовий аспект — додатковий (а інколи основний) дохід, що сягає від 8000-10000 грн в місяць і може зростати в залежності від досвіду, кількості робочих годин та рівня знань репетитора навіть до 30 000 грн в місяць.