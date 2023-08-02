Подрыв Каховской ГЭС: из госбюджета выделили 4,3 миллиарда на преодоление последствий

На преодоление последствий уничтожения россиянами Каховской ГЭС из государственного бюджета было направлено 4,3 миллиарда гривен.

Об этом в комментарии ЭП сообщила глава бюджетного комитета РадыРоксолана Пидласа.

Комитет на заседании в среду, 2 августа, согласовал выделение из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для Николаевской областной военной администрации 341,8 млн грн.

Эти средства будут направлены на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, восстановление поврежденных объектов и новое строительство.

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Ранее на аналогичные нужды выделено 980,9 млн. грн. для Херсонской ОВА.

Подласа отметила, что из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии уже выделено более 2,8 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн направлено на реализацию экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Дополнительно из резервного фонда госбюджета из-за уничтожения Каховской гидроэлектростанции выделено более 1,5 млрд. грн. Из которых почти 966 млн грн – для обеспечения питьевой водой населения в регионах, где возникли проблемы с устойчивым водообеспечением, и 565 млн грн – для предоставления материальной денежной помощи пострадавшему населению.

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В целом на преодоление последствий уничтожения Каховской гидроэлектростанции из государственного бюджета в 2023 году уже направлено более 4,3 млрд грн.

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Напоминаем:

Продолжается строительство 150-километрового магистрального водопровода в населенные пункты. не имеющих доступа к питьевой воде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. На трех участках работают более сотни единиц техники и специалистов.