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"Укрэксимбанк" присоединился к программе "єОселя"

Среда, 2 августа 2023, 17:12 - Алексей Павлыш

Государственный "Укрэксимбанк" присоединился к программе "єОселя" и будет предоставлять кредиты заемщикам с первым взносом от 20% сроком до 20 лет по процентной ставке 3% и 7% годовых.

Соответствующее соглашение "Укрэксимбанк" и Укрфинжилье заключили 1 августа, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отныне в программе участвуют 6 банков-партнеров:

  • Ощадбанк;
  • Приватбанк;
  • Укргазбанк;
  • Глобус банк;
  • Sky Bank;
  • Укрэксимбанк.

"Присоединение еще одного банка в перечень партнеров расширяет возможности для заемщиков, желающих приобрести жилье или улучшить жилищные условия. Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении Дія", - добавили в министерстве.

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Напоминаем:

Государственная программа ипотечного кредитования "єОселя" с 1 августа стала доступной для большего количества украинцев.

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До конца года количество семей, которые получат кредиты на жилье программой "єОселя", будет составлять 10 тысяч.

Экономическая правда

Укрэксимбанк ипотека банки
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