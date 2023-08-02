Итальянский банк Intesa закрывает представительство в РФ, но пока не выходит с рынка

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo решил закрыть свое представительство в Москве, хотя не смог получить разрешение на полный выход из России из-за ограничений на продажу активов.

Об этом сообщил пресс-секретарь финучреждения, передает Reuters.

Имея около 900 человек в штате, в начале войны Интеза Россия обслуживала только корпоративных клиентов через 27 отделений.

Спикер Intesa рассказал, что закрытие представительства не повлияло на местный бизнес банка, над сокращением которого Intesa продолжает работать.

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Агентство отмечает, что на банки еврозоны давят надзорные органы отрасли, чтобы они вышли из России, и Intesa изучает варианты, среди которых может быть продажа собственным менеджерам банка.

Закрытие представительства вступит в силу в течение нескольких месяцев.

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