Хищение 13 миллиардов "Укрнафты": правоохранители завершили следствие

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу о завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта" почти на 13,3 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В завладении средствами подозреваются 8 человек: бывшие глава правления компании, заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефти и газопереработки, начальник отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов, а также бывшие директора 5 коммерческих предприятий.

Следствие установило, что должностные лица пяти коммерческих предприятий по предварительному сговору с должностными лицами "Укрнафты" в течение марта-августа 2015 года поставили в пользу коммерческих предприятий нефть общей стоимостью более 10 млрд гривен, которой должностные лица этих предприятий завладели, причинив убытки ПАО "Укрнафта" на указанную сумму.

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Законодательство предусматривает осуществление предварительной оплаты за поставку нефти, которая выполнена не была.

Кроме этого, в июле 2015 года должностные лица "Укрнафты" заключили с коммерческим предприятием 70 договоров на поставку нефтепродуктов на сумму более 3 млрд гривен в пользу "Укрнафты", которая авансом оплатила поставки в полном объеме.

В дальнейшем "Укрнафта" заключила дополнительные соглашения по отсрочке сроков поставки нефтепродуктов до конца 2018 года, которые в итоге коммерческое предприятие так и не поставило. Уплаченным авансом завладели должностные лица коммерческого предприятия и в дальнейшем перечислили эти средства на счета предприятий-нерезидентов.

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Подозреваемым инкриминируется завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напоминаем:

В прошлом году 2 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении свыше 13,3 млрд грн полугосударственной "Укрнафты" 8 человек.

Впоследствии детективы НАБУ провели обыск у Игоря Коломойского по делу завладения имуществом и средствами компании "Укрнафта" более чем на 13 млрд грн.

В начале ноября 2022 года НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".