Хищение 13 миллиардов "Укрнафты": правоохранители завершили следствие
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу о завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта" почти на 13,3 миллиарда гривень.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
В завладении средствами подозреваются 8 человек: бывшие глава правления компании, заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефти и газопереработки, начальник отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов, а также бывшие директора 5 коммерческих предприятий.
Следствие установило, что должностные лица пяти коммерческих предприятий по предварительному сговору с должностными лицами "Укрнафты" в течение марта-августа 2015 года поставили в пользу коммерческих предприятий нефть общей стоимостью более 10 млрд гривен, которой должностные лица этих предприятий завладели, причинив убытки ПАО "Укрнафта" на указанную сумму.
Законодательство предусматривает осуществление предварительной оплаты за поставку нефти, которая выполнена не была.
Кроме этого, в июле 2015 года должностные лица "Укрнафты" заключили с коммерческим предприятием 70 договоров на поставку нефтепродуктов на сумму более 3 млрд гривен в пользу "Укрнафты", которая авансом оплатила поставки в полном объеме.
В дальнейшем "Укрнафта" заключила дополнительные соглашения по отсрочке сроков поставки нефтепродуктов до конца 2018 года, которые в итоге коммерческое предприятие так и не поставило. Уплаченным авансом завладели должностные лица коммерческого предприятия и в дальнейшем перечислили эти средства на счета предприятий-нерезидентов.
Подозреваемым инкриминируется завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напоминаем:
В прошлом году 2 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении свыше 13,3 млрд грн полугосударственной "Укрнафты" 8 человек.
Впоследствии детективы НАБУ провели обыск у Игоря Коломойского по делу завладения имуществом и средствами компании "Укрнафта" более чем на 13 млрд грн.
В начале ноября 2022 года НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".