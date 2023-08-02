Украинский бизнес готовит "реестр рейдеров и коррупционеров" среди правоохранителей - Forbes

Представители украинского бизнеса после обнародования Манифеста в защиту 42 статьи Конституции работают над созданием реестра неблагочестивых правоохранителей.

Об этом говорится в статье Forbes.

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа анонсировал создание антирейтинга правоохранителей и судей, использующих полномочия для незаконных целей в конце мая. Идея приобрела четкие очертания уже в конце июня, когда 42 предпринимателя опубликовали Манифест в защиту 42-й статьи Конституции.

В нем бизнесмены призвали президента законодательно запретить использование государственных силовых структур в корпоративных спорах, не относящихся к национальной безопасности; запретить обыски и другие формы маски-шоу, если предприятие готово добровольно предоставить любые необходимые следствию документы. А также ввести упрощенную процедуру привлечения к ответственности судей, черных нотариусов и регистраторов, незаконность решений которых доказана в судах высших инстанций.

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"Ментовской беспредел наскучил бизнесу, правоохранители приходят и именем закона шьют голые статьи, уголовные дела и терроризируют бизнес. Если власть не может положить этому конец, то объединенный бизнес готов это сделать", – объяснил идею создания новой платформы Мазепа.

Анонсированный реестр появился в начале августа, работы по нему уже на финальной стадии.

Как рассказал глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, с названием бизнес еще не определился. Среди вариантов – "Реестр рейдеров и коррупционеров" или более сдержанный вариант – "Реестр 42", с отсылкой в соответствующую статью Конституции.

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Попасть в реестр сотрудники правоохранительных органов и судьи могут по двум признакам:

судебное или внесудебное решение, указывающее на виновность фигуранта;

лицо стало фигурантом журналистских расследований, в которых речь идет о давлении на бизнес.

Олейник отмечает, что одного желания того или иного предпринимателя о внесении правоохранителя в реестр недостаточно и ручного управления реестром не будет. Также благодаря публичной огласке действий конкретных правоохранителей предприниматели рассчитывают даже очистить систему: попавшие в реестр не должны получать повышения, а особенно "зашкваренные" должны быть уволены.

Также бизнес хочет ввести премию худшего правоохранителя, которая будет либо ежегодной, либо ежемесячной. Определять победителя должен номинационный комитет, который будет сформирован из журналистов наиболее влиятельных украинских СМИ.

В Forbes добавили, что предприниматели не хотят ограничиваться только созданием реестра. В планах – учредить организацию, которая будет защищать бизнес от давления правоохранительных структур и будет коммуницировать с государством в части наработки законодательных изменений и усиления диалога с властями. Согласно документу о создании платформы, возглавить объединение должен председатель Ассоциации предпринимателей-ветеранов Сергей Позняк.

Инициативу поддержали уже более 100 компаний, также свое согласие уже предоставили Федерация работодателей Украины, Ассоциация предпринимателей ветеранов АТО, CEO Club. В наблюдательный совет будущего объединения должны войти члены крупных бизнес-ассоциаций.

"Ни одна организация, которой мы предложили присоединиться к "Манифесту 42", не ответила отказом" - рассказал Соколовский и добавил, что переговорный процесс продолжается именно в эти дни.

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Напоминаем:

Украинский бизнес просит президента как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию с волной коррупции, рейдерских атак и произвола чиновников, накрывшей украинский бизнес.

29 июня в Офисе президента состоялась встреча власти с украинским бизнесом, во время которой Владимир Зеленский хотел услышать, с какими проблемами сталкиваются украинские предприниматели во время полномасштабной войны и подготовить предпринимателей к возвращению к довоенному налогообложению.