Правительство выделило 350 миллионов для энергетических компаний на подготовку к отопительному сезону

Кабмин выделил 350 млн гривен для оказания поддержки энергетическим компаниям в подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Помогаем с восстановлением объектов критической энергетической инфраструктуры после российских атак. Сегодня выделяем 350 млн грн Министерству энергетики для оказания поддержки энергетическим компаниям", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что выделенные средства пойдут на удешевление кредитов, которые эти компании направляют на ремонты поврежденного оборудования и на прохождение отопительного сезона.

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Напомним:

На восстановление и подготовку энергетики к отопительному сезону выделены средства в размере 10 млрд грн, а также международная помощь - в размере 897 млн долларов и 166 млн евро.

Экономическая правда.

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