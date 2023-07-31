Кабмін виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону - Шмигаль

На відновлення та підготовки енергетики до опалювального сезону виділено кошти у розмірі 10 млрд грн, а також міжнародна допомога - у розмірі 897 млн доларів та 166 млн євро.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, який відбувся в Івано-Франківську під головуванням Глави держави Володимира Зеленського, передає Урядовий портал.

"Для відновлення, ремонтів та захисту об’єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів — це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро", — наголосив очільник Уряду.

За словами Шмигаля, кошти на відновлення, ремонт і захист об’єктів енергетики є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи.

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Він нагадав, що з травня працює створений урядом штаб з підготовки до опалювального сезону.

Також глава уряду зазначив, що в українських газосховищах зберігається 11,7 млрд куб. м газу (80% від запланованих обсягів), а на складах маємо 1,5 млн тонн вугілля із запланованих 1,8 млн тонн.

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