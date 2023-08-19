Страны-партнеры предоставили помощи на 136 миллионов для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Страны-партнеры передали Украине помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС на общую сумму 136 млн гривен.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений, передает пресс-служба МВД.

Глава МВД отметил, что переданное партнерами оборудование на сумму 136 млн гривен помогло эвакуировать людей, откачать воду из затопленных домов, обеспечить людей питьевой водой и электроснабжением, ликвидировать последствия российских ракетных ударов.

"В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми. 3 машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению", - отметил Игорь Клименко.

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Всего к ликвидации последствий российского теракта ежедневно привлекалось более двух тысяч человек, три сотни единиц техники и более сотни плавсредств.

"В зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Там проживало ориентировочно 875 тысяч населения. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 - получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, из подтопленных районов вывезли почти четыре тысячи человек и сотни домашних животных. Во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобильных лиц.

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Почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Регулярный подвоз воды в пострадавшие районы удалось наладить силами системы внутренних дел. К этому процессу привлекалось 75 единиц техники.

Напомним:

Кабинет Министров предусмотрел выплаты украинцам, которые потеряли урожай овощей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в размере 3300 гривен за каждую сотку земельного участка частного огорода.

На преодоление последствий уничтожения россиянами Каховской ГЭС из государственного бюджета направили 4,3 миллиарда гривен.