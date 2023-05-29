Рада звільнила від ПДВ і мита ввезення складових для безпілотників

Верховна Рада схвалила законопроєкти №9275 та №9276, які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА.

Про це повідомив співавтор законопроєкту, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Документи за основу і в цілому підтримали 284 і 289 нардепів відповідно.

"Проєктами передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

Підприємство, яке ввезло такі складові, повинно звітувати про використання таких товарів. У разі нецільового використання таких ввезених товарів підприємство повинно буде доплатити митні платежі, від яких його було звільнено та сплатити пеню", - пояснив Железняк.

Нагадаємо:

У ВР внесли на реєстрацію два законопроєкти щодо підтримки вітчизняного виробництва дронів - планують звільнити на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА.

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 та №8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.

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Економічна правда