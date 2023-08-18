Конкурент для OpenAI: Meta вскоре представит Code Llama с открытым кодом – СМИ

Компания Meta Platforms готовится к презентации модели искусственного интеллекта с открытым кодом Code Llama, бросая вызов программному обеспечению от OpenAI, Google и других компаний.

Об этом пишет The Information со ссылкой на источники.

По словам источников издания, Code Llama может быть запущена уже на следующей неделе, сказал один из этих собеседников.

Новая модель конкурирует с моделью Codex от OpenAI и базируется на программном обеспечении Llama 2 от Meta - модели, которая может понимать и генерировать разговорный текст.

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Ожидается, что запуск Code Llama еще больше упростит для компаний процесс разработки ИИ-помощников, которые могут автоматически писать код.

Напомним:

Материнская компания Facebook - Meta - готовится к запуску ряда чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут иметь разные личности, уже в следующем месяце, пытаясь повысить взаимодействие со своими платформами соцсетей.

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Экономическая правда