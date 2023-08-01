Меtа планирует в сентябре запустить ИИ-чат-ботов с различными личностями

Материнская компания Facebook - Meta - готовится к запуску ряда чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут иметь разные личности, уже в следующем месяце, пытаясь повысить взаимодействие со своими платформами соцсетей.

Об этом пишет Financial Times.

По словам 3 источников газеты, знакомых с планами Meta, техногигант во главе с генеральным директором Марком Цукербергом разрабатывает прототипы чат-ботов, которые смогут общаться с 4 миллиардами пользователей, как человек,

Некоторые из чат-ботов, которых сотрудники компании назвали "персонами", имеют вид различных персонажей. Компания рассматривает возможность запуска одного, который разговаривает как Авраам Линкольн, и другого, который консультирует по вариантам путешествий в стиле серфингиста.

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По словам собеседника, чат-боты могут быть запущены уже в сентябре. Их целью будет предоставление новой функции поиска и рекомендаций, а также развлекательный продукт для людей, с которым они смогут играть.

"Этот шаг связан с тем, что компания пытается привлечь и удержать пользователей, борясь с конкуренцией со стороны социальных сетей, таких как TikTok, и пытается воспользоваться широким ажиотажем в Кремниевой долине вокруг искусственного интеллекта после того, как в ноябре компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft, запустила ChatGPT.

По мнению экспертов, чат-боты не только повышают уровень вовлеченности, но и собирают новые огромные объемы данных об интересах пользователей. Это может помочь Meta лучше таргетировать пользователей с помощью более релевантного контента и рекламы. Большая часть доходов Meta в размере 117 млрд долл в год поступает от рекламы", - пишет Financial Times.

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"Как только пользователи взаимодействуют с чат-ботом, они действительно передают компании гораздо больше своих данных, так что компания может делать с ними все, что угодно", - сказала советник по этике ИИ и соучредитель лаборатории Collaborative AI Responsibility в Университете Питтсбурга Равит Дотан.

Она добавила, что эти разработки вызывают беспокойство относительно конфиденциальности, а также потенциальных "манипуляций".

Meta отказалась от комментариев.

Конкурирующие технологические группы уже запустили чат-ботов, которые имеют личность. Character.ai, стартап при поддержке Andreessen Horowitz, оцененный в 1 млрд долл, использует обширные речевые модели, чтобы генерировать разговоры в стиле таких личностей, как генеральный директор Tesla Илон Маск и персонаж Nintendo Марио.

Компания Snap заявила, что ее функция "Мой ИИ" является "экспериментальным, дружественным чат-ботом", с которым до сих пор взаимодействовали 150 миллионов пользователей. Недавно компания начала "раннее тестирование" спонсорских ссылок в этой функции.

Во время телефонного звонка в среду Цукерберг сообщил аналитикам, что компания выпустит более подробную информацию о дорожной карте своего продукта для ИИ в сентябре на мероприятии для разработчиков Connect.

Цукерберг сказал, что видит ИИ "агентами, которые действуют как ассистенты, тренеры или могут помочь вам взаимодействовать с бизнесом и создателями", добавив, что "мы не думаем, что ИИ будет работать на всех уровнях".

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Напомним:

Ряд крупнейших технологических компаний, среди которых OpenAI, Alphabet, Meta взяли на себя обязательства перед Белым домом ввести такие меры, как обозначение "водяным знаком" контента, который был создан искусственным интеллектом (ИИ).

Экономическая правда