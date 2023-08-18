Суд в РФ заочно арестовал украинского бизнесмена Черняка

Евгений Черняк Global Spirits

Суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена, основателя холдинга Global Spirits Евгения Черняка по делу о "финансировании терроризма".

Об этом пишет Forbes Russia.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Черняк "обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма)". Там заявили об аресте "сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России или с момента задержания на территории России".

В картотеке дел суда также утверждается об аресте имущества Черняка, решение якобы было вынесено 11 августа, но другие подробности не приводятся.

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В начале июля этого года российское МВД "объявило Черняка в розыск".

В РФ утверждают, что "Черняк и другие лица перечислили военнослужащим ВСУ и других украинских вооруженных формирований более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России".

Также Следственный комитет РФ утверждал, что по делу якобы задержаны два доверенных лица Черняка.

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Дополнено.

В пресс-службе Global Spirits заявили, что никакого имущества у Черняка в РФ никогда не было и нет.

"Никаких работников Global Spirits на территории РФ нет и быть не может, а соответственно информация о задержании работников Global Spirits является примитивным фейком, который в очередной раз подтверждает весь юридический маразм ситуации, когда гражданина Украины пытаются преследовать за помощь Украине", - говорится в заявлении.

Напомним:

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинского бизнесмена, основателя международного алкогольного холдинга Global Spirits и ликеро-водочного завода "Хортица" Евгения Черняка.

Экономическая правда