Украинского бизнесмена Черняка в РФ внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинского бизнесмена, основателя международного алкогольного холдинга Global Spirits и ликероводочного завода "Хортица" Евгения Черняка.

Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело против международного алкогольного холдинга "Global Spirits" и объявил в розыск его бенефициара - Евгения Черняка.

Следствие считает, что Черняк и "другие лица" вступили в сговор и направили ВСУ и другим украинским подразделениям 500 млн. рублей (около 5,5 млн. долл.). А также, что Черняк поставил в Украину товары военного назначения стоимостью 90 млн рублей (около 1 млн долл.).

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Украинский бизнесмен Евгений Черняк является генеральным директором холдинга "Global Spirits".

"Global Spirits" является владельцем ряда предприятий по производству алкогольных напитков: ликероводочный завод "Хортица" и Одесский коньячный завод. Завод "Крымский винный дом" с 2014 года компании "Global Spirits" не принадлежит.

По информации российских СМИ, в 2011-2022 годах с холдингом были тесно аффилированы российские ликероводочные заводы "Русский Север" и "Родник", но в 2022 году эти активы были выведены из-под бренда "Global Spirits".

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Экономическая правда