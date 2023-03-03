Партнер Абрамовича Швидлер обжаловал британские санкции в лондонском суде

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Абрамович и Швидлер Getty images Миллиардер и близкий партнер российского олигарха Романа Абрамовича, совладелец Evraz Евгений Швидлер стал первым человеком из тех, против которых ввели британские санкции и замораживание активов, который решил оспорить их в суде. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что адвокаты Швидлера, которого давно связывают с Абрамовичем, подали иск в лондонский суд, заявив, что Великобритания допустила "значительные ошибки" в своей оценке отношений Швидлера с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси". Швидлер, гражданин Великобритании, говорит, что испытал "серьезные трудности" с момента включения его в санкционный список в марте прошлого года. Дело Швидлера будет первым, которое будут рассматривать британские судьи с момента вторжения России в Украину. Миллиардер также был одним из первых, кто попал под замораживание активов и хочет, чтобы суд отменил "незаконный" приказ. Швидлер - один из немногих олигархов, попавших под санкции, который утверждает, что никогда не имел российского паспорта.

"Он заработал свое состояние на нефтяной компании "Сибнефть" после приватизации российских промышленных активов в последние годы существования Советского Союза и имеет тесные связи с Абрамовичем. До введения санкций оба владели долями в зарегистрированной в Лондоне сталелитейной компании Evraz Plc.

Великобритания ввела санкции против Абрамовича 10 марта 2022 года, а Европейский Союз - несколькими днями позже. Эти меры привели к тому, что суд в налоговом убежище Джерси в Ла-Манше заморозил более 7 миллиардов долларов активов, связанных с Абрамовичем, что равно половине его состояния, которое оценивается в $7 млрд.

Великобритания заявила, что Швидлер имел "тесные отношения в течение десятилетий" с Абрамовичем и получал выгоду от их связей", - напоминает агентство.

Дело должно быть рассмотрено в течение 28 дней, при этом адвокаты Швидлера просят об "ускоренном рассмотрении". В Великобритании лица, попавшие под санкции, могут подать иск в суд только после того, как попросят о внутреннем административном пересмотре решения.

"Правительство Великобритании ошиблось, введя против меня санкции", - говорится в заявлении Швидлера. "Я надеюсь, что британские суды согласятся со мной и восстановят справедливость", - говорится в заявлении.

Олег Тиньков, миллиардер, который публично осудил вторжение РФ и отказался от российского гражданства, на этой неделе также подал прошение об исключении его из санкционного списка.

Экономическая правда