Тереблянское месторождение на Закарпатье: что показали геологические исследования по запасам соли

Запасы каменной соли в Тереблянском месторождении достигают 15,5 млн тонн.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"После предварительных геологических исследований и апробации Тереблянского соляного месторождения в 2015 году зафиксировано, что оно имеет запасы каменной соли объемом 15,5 млн тонн по категории С1 и 505,4 млн тонн с неопределенным промышленным значением по категории С2", - отметил глава области.

По его информации, глубина залегания соли в пределах месторождения составляет от 30 до 500 м.

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"Это дает возможность до 2026 года после освоения полной производственной мощности добывать до 300 тыс. тонн, в том числе и 80 тыс. тонн соли "Экстра" в год, с перспективой нарастить объем добычи при условии достройки перерабатывающих мощностей", - отметил Микита.

По предварительным подсчетам, уже к концу 2023 года техническая соль может быть поставлена на предприятия для содержания дорог в зимний период.

В перспективе месторождение на 100% сможет обеспечить эти потребности Украины, что критически важно, учитывая колоссальный рост рыночной цены на этот продукт.

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Напоминаем:

Месторождение соли на Закарпатье сможет обеспечить поваренной и технической солью всю Украину. Об этом ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, разработка месторождения соли в регионе уже началась.

Разработка месторождения происходит в рамках инвестиционного соглашения с ООО "Катион Инвест".

Как известно, государственное предприятие "Артемсоль" - одно из крупнейших в Европе в отрасли, остановило производство весной 2022 года, поскольку в результате обстрелов на предприятии был разрушен склад и были прямые попадания в копальни. Впоследствии, в результате российской агрессии, цеха предприятия сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а сотрудники были вынуждены покинули свой дом. На сегодня же город Соледар, где расположена "Артемсоль", находится во временной оккупации.

В Украине соль также производит Дрогобычская солеварня, которая весной 2022 года увеличила мощности до 55 тонн в месяц. Но этого не хватит даже, чтобы обеспечить Львовскую область. Для сравнения, "Артемсоль" за год добывала 2 млн тонн соли.

Внутренняя потребность Украины в соли составляет до 450 тыс. тонн в сезон.